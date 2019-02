 Atomkonflikt: Südkorea zahlt USA mehr Geld für Truppenstationierung

SeoulAuf zunehmenden Druck Washingtons hat Südkorea einer deutlichen Erhöhung seines Finanzbeitrags zur Stationierung der US-Truppen auf seinem Territorium zugestimmt. Mit der Unterzeichnung eines neuen Abkommens über die Aufteilung der Kosten im Milliardenhöhe räumten beide Verbündeten am Sonntag vorerst einen bilateralen Streitpunkt vor dem nächsten Gipfeltreffen zwischen US-Präsident Donald Trump und Nordkoreas Machthaber Kim Jong Un am Ende dieses Monats in Vietnam aus dem Weg.