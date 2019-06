Atomkonflikt: Trump räumt Iran Zeit ein

OsakaIm Konflikt zwischen den USA und dem Iran verspürt US-Präsident Donald Trump keinen Zeitdruck. „Wir haben viel Zeit. Es gibt keine Eile, sie können sich Zeit lassen“, sagte Trump am Freitag (Ortszeit) am Rande eines bilateralen Treffens beim G20-Gipfel in Osaka (Japan) mit Indiens Präsidenten Narendra Modi. „Es gibt absolut keinen Zeitdruck.“