Atomkraft-Debatte Vorbild für Deutschland? Kalifornien hält erstmal an der Kernkraftwerk fest

Doch der Ausbau der erneuerbaren Energien ist in den vergangenen Jahren nicht so rasch vorangekommen wie geplant. Zwar will Kalifornien in den nächsten fünf Jahren 54 Milliarden Dollar ausgeben, um von fossilen Brennstoffen wegzukommen, doch schon 2025 auf Kernkraft zu verzichten, würde ein Loch in die kalifornische Energieversorgung reißen, dass nur durch neue Gaskraftwerke kurzfristig aufgefangen werden kann. Das will Newsom vermeiden.