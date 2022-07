Atomkraft: Iran produziert mit neuen Zentrifugen hochangereichertes Uran

Der Iran weitet im Konflikt um sein Atomprogramm die Anreicherung von Uran weiter aus. Wie ein Sprecher der iranischen Atomenergiebehörde am Sonntag dem Staatsfernsehen sagte, wurde aus neuen, modernen Zentrifugen in der unterirdischen Atomanlage Fordo am Samstag erstmals Uran entnommen, das bis zu einem Reinheitsgrad von 20 Prozent angereichert worden sei. Die Internationale Atomenergiebehörde IAEA sei bereits vor zwei Wochen über den Stand der Anreicherung informiert worden.