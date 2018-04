Atomprogramm: USA fordern Europäer zu Sanktionen gegen Iran auf

Hook äußerte sich in Riad. Pompeo traf dort am Samstag zum Auftakt seiner Nahost-Reise ein. Anschließend wird er in Jerusalem und in Amman erwartet. Irans Raketenprogramm werde am Sonntag ein wichtiges Thema bei Gesprächen des US-Chefdiplomaten mit führenden Vertretern Saudi-Arabiens und Israels sein, sagte Hook.