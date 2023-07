Das derzeit in mehr als 1000 Tanks gelagerte Wasser sei „kein normales Kühlwasser aus einem funktionierenden Kernkraftwerk”, so Stronell. „Es handelt sich um Wasser, das zur Kühlung geschmolzener Kernbrennstoffe verwendet wurde, das Ergebnis eines der schlimmsten Atomunfälle der Welt”. Anstatt Verantwortung zu übernehmen und das Problem im eigenen Land zu lösen, wollten der Betreiber Tepco und die japanische Regierung das kontaminierte Wasser in den Pazifik spülen. Eine Lektion aus dem Atomunfall in Fukushima sei, „dass es so etwas wie "kein Risiko" nicht gibt”, erklärte Stronell. „Die Gesundheitsrisiken einer Strahlenbelastung sind nie gleich null”.