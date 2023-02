Atomstreit: China fordert Aufhebung der Sanktionen gegen den Iran

Im Atomstreit mit dem Westen bekommt der Iran Rückendeckung von China. Präsident Xi Jinping und sein iranischer Amtskollege Ebrahim Raisi forderten am Donnerstag gemeinsam ein Ende der Strafmaßnahmen gegen die Islamische Republik. „Alle einschlägigen Sanktionen sollten in überprüfbarer Weise vollständig aufgehoben werden“, erklärten die beiden Staatschefs zum Abschluss eines dreitätigen Besuchs Raisis in der Volksrepublik.