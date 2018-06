Atomstreit: Iran zeigt sich im Atomstreit kompromisslos und droht Israel

Wien/ParisDer Iran zeigt sich im Ringen über die Zukunft des Atomabkommens zunehmend kompromisslos. Niemand solle von der Regierung in Teheran erwarten, dass sie weitere freiwillige Maßnahmen zur Kontrolle ihres Atomprogramms umsetzen werde, sagte Irans Botschafter bei der Internationalen Atomenergiebehörde IAEA, Resa Nadschafi, am Mittwoch in Wien. Deutschland und Frankreich warfen dem Iran vor, den Streit über das Atomkommen anzuheizen.