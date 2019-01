 Atomstreit: USA bitten Iran laut Chamenei-Berater um Gespräche

Schamchani war im Dezember zu Gesprächen mit den radikalislamischen Taliban in die afghanischen Hauptstadt gereist. Darin sollte es um die Sicherheitslage in dem Land am Hindukusch gehen, in dem auch Bundeswehrsoldaten stationiert sind. Im Jahr 2001 hatten der Iran und die USA bei der Bildung einer neuen afghanischen Regierung zusammengearbeitet, die der Taliban-Herrschaft ein Ende bereiten sollte.