Atomstreit: USA präsentieren Iran Forderungskatalog

Pompeo hatte in seiner Ansprache vor der konservativen Denkfabrik Heritage Foundation in Washington gefordert, dass das gültige internationale Atomabkommen mit dem Iran nach dem Rückzug der USA durch ein neues ersetzt werden müsse. Insgesamt stellte er zwölf Forderungen auf, darunter jene, dass die Islamische Republik eine Urananreicherung stoppen müsse. Außerdem verlangte er vom Iran, Kernelemente seiner Außenpolitik aufzugeben, etwa sein Engagement in Syrien, im Jemen, im Libanon und in Afghanistan. Trump hatte den US-Rückzug aus dem Abkommen vor gut zwei Wochen bekanntgegeben. Der Schritt ist umstritten - nicht zuletzt bei den europäischen Abkommens-Partnern Deutschland, Großbritannien und Frankreich, die an dem Deal festhalten wollen.