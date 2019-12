Atomverhandlungen Nordkorea: US-Sonderbeauftragter appelliert zum Dialog im Atomkonklikt

In Südkorea wächst die Befürchtung, Nordkorea könnte den selbst auferlegten Teststopp für Atombomben und Langstreckenraketen aufheben. Nordkorea hatte am Samstag zum zweiten Mal in einer Woche einen „wichtigen“ Test an seiner Satelliten-Startanlage Sohae gemeldet. Experten vermuten, dass Nordkorea dabei Raketentriebwerke getestet hat – möglicherweise für eine Langstreckenrakete.