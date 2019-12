Atomverhandlungen: Trump warnt Nordkoreas Machthaber Kim vor neuen Raketentests

Der jüngste Test reiht sich ein in eine Serie von Stellungnahmen und Maßnahmen, mit denen Nordkorea offenbar die Ernsthaftigkeit seines Ultimatums unterstreichen möchte. Am Samstag hatte Nordkoreas UN-Botschafter Kim Song erklärt, das Thema Denuklearisierung sei in den Verhandlungen mit den USA nicht mehr auf dem Tisch. Der von den USA geforderte substanzielle Dialog sei nur ein Trick, um Zeit zu gewinnen, damit das Thema in die innenpolitische US-Agenda passe. Kim spielt damit auf die Bemühungen Trumps um seine Wiederwahl Ende 2020 an.