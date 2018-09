Atomwaffenprogramm Nordkorea lehnt einseitige Denuklearisierung ohne mehr Vertrauen ab

New YorkNordkorea lehnt eine einseitige Aufgabe seines Atomwaffenprogramms ohne mehr Vertrauen in die USA ab. Das Festhalten der Regierung in Washington an Sanktionen steigerten das Misstrauen seines Landes gegenüber den USA, sagte der nordkoreanische Außenminister Ri Yong Ho am Samstag vor der Vollversammlung der Vereinten Nationen. Es sei unter diesen Umständen nicht möglich, dass das Nuklearprogramm einseitig aufgegeben werden könne.