Atomwaffenprogramm Nordkorea und die USA streben zweites Gipfeltreffen an

Zuvor hatte Pompeo nach einem mehr als dreistündigen Treffen mit Kim in Pjöngjang von Fortschritten bei der atomaren Abrüstung gesprochen. Pompeo veröffentlichte auf Twitter ein Foto von sich und Kim und sprach von einer guten Reise in Nordkoreas Hauptstadt. „Wir machen weiter Fortschritte bei den auf dem Gipfel in Singapur getroffenen Vereinbarungen.“ Auf seiner Asientour reiste Pompeo im Anschluss in die südkoreanische Hauptstadt Seoul zu einem Treffen mit Präsident Moon.