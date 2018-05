Atomwaffenprogramm: Nordkorea will seinen Luftraum öffnen und Raketentests reduzieren

TokioNordkorea wird nach eigenen Angaben in Zukunft keine weiteren unangekündigten Raketentests durchführen. Auch Interkontinentalraketen sollen nicht mehr abgeschossen werden, wie aus einer am Freitag veröffentlichten Mitteilung der Internationalen Zivilluftfahrtorganisation ICAO hervorgeht. Das nordkoreanische Atomwaffenprogramm sei abgeschlossen und es bedürfe keiner weiteren Tests, sagten der Vizedirektor der nordkoreanischen Luftfahrtbehörde, Ri Yong Son, bei einem Treffen mit Vertretern der ICAO in Pjöngjang. Nordkorea wolle zudem seine Zusammenarbeit mit militärischen und zivilen Luftfahrtbehörden verbessern. Sein Land wolle gekappte Flugverbindungen wiederaufnehmen und neue Routen durch seinen Luftraum öffnen.