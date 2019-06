Attentat: 21 Monate Haft wegen Teilens von Christchurch-Video

Am 15. März hatte ein rechtsextremer Terrorist mit Maschinengewehren in zwei Moscheen in der neuseeländischen Stadt 51 Menschen getötet. Die Tat teilte er live per Helmkamera auf Facebook. Ein 28-jähriger Australier steht deshalb vor Gericht, er ist des 51-fachen Mordes, 40-fachen versuchten Mordes und Terrorismus angeklagt. Er hatte Mitte Juni auf nicht schuldig plädiert.