Attraktiver Standort? So laufen die Geschäfte der deutschen Unternehmen in Belarus

In den vergangenen Jahren habe die Regierung die Rechts- und Investitionssicherheit immer weiter an westeuropäische Standards angepasst, sagt Natalia Shulzhenko. Zum Beispiel führte der Staat ein elektronisches Steuererklärungssystem ein und seit 2018 können sich EU-Bürger bis zu 30 Tage ohne Visum in Belarus aufhalten. Außerdem investierte Lukaschenko in Industrieparks, insbesondere in der IT-Branche. Das machte sich bezahlt: Von 2009 bis 2019 kletterte Belarus im Doing Business Index von Platz 85 auf Platz 49 unter 190 bewerteten Nationen. Der Index misst die Rahmenbedingungen für Unternehmen in einem Land.