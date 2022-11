Audienz Steinmeier und Büdenbender bei japanischem Kaiserpaar

02. November 2022 | Quelle: dpa

Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier und seine Frau Elke Büdenbender werden von Kaiser Naruhito und Kaiserin Masako im Kaiserpalast empfangen. Bild: Bild: dpa

Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier und seine Frau Elke Büdenbender sind während ihres Besuches in Japan von Kaiser Naruhito und Kaiserin Masako empfangen worden. „Es ist eine besondere Ehre, dass der Kaiser uns nach seiner Thronbesteigung eine seiner wirklich seltenen Audienzen gewährt hat. Dafür sind wir sehr, sehr dankbar”, sagte Steinmeier am Mittwoch in Tokio nach dem gut halbstündigen Treffen.