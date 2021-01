Das Expertenteam der WHO, das die Ursprünge des Coronavirus in China untersuchen soll, hat den Markt in Wuhan besichtigt, auf den der erste größere Ausbruch des Virus zurückging. Die Untersuchung ist politisch aufgeladen, weil China vermeiden möchte, dass ihm Schuld an Fehlern zu Beginn des Virusausbruchs gegeben wird.