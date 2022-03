Aufruf „Es gibt Dinge, die euch vorenthalten werden“ – Schwarzenegger ruft Russen zum Kampf gegen Propaganda auf

17. März 2022

Der Ex-Gouverneur und Schauspieler wendet sich in einem Video an alle Russinnen und Russen. Sie sollen ihm helfen, die Wahrheit zu verbreiten – von der humanitären Katastrophe in der Ukraine.