Aufruf in Davos: Stiftungen, lasst Sozialunternehmen die Welt besser machen!

Truckers Against Trafficking hat in verschiedenen amerikanischen Bundesstaaten mit dafür gesorgt, dass in den Schulungen für Lkw-Fahrer das Thema Menschenhandel mit aufgenommen wird. Die Innovation ist damit in staatlichen Strukturen verankert und erreicht Millionen Menschen. Mittlerweile macht ein ganzer Industriezweig Schleppern das Leben schwer. Für die Lobby-Arbeit hat die Organisation jedoch nicht ausreichend Unterstützung bekommen. Die vielen Reisen und Gespräche mussten aus Einnahmen und Förderungen in anderen Bereichen subventioniert werden.



Irrsinnig Menschlich würde ihre Präventionsarbeit ebenfalls gerne institutionalisieren. Dafür müsste die Organisation mit Krankenkassen und Ministerien arbeiten, Überzeugungsarbeit leisten, die verschiedenen Akteure an einen Tisch bringen. Für diese Netzwerk-Arbeit gibt es jedoch keine Förderung. Dabei wäre der Nutzen gewaltig: Einer Studie von Ashoka und McKinsey zufolge spart jeder Prozentpunkt an erkrankten Schülern, die sich in einem Jahrgang aufgrund der Teilnahme an dem Präventionsprogramm „Verrückt? Na und! Seelisch fit in der Schule“ zusätzlich in frühzeitige Behandlung begeben, dem Staat 80 Millionen Euro pro Jahr. Und da ist das gelinderte Leid der Betroffenen noch nicht einmal mit eingerechnet.