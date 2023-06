Aufstand der Wagner-Gruppe „Putin hat zunehmend die Kontrolle über Prigoschin verloren“

Wir sehen, dass der russische Staat in Teilen das Gewaltmonopol verloren hat und sich der Krieg in einer gewissen Weise nach Russland wendet. Deshalb ist es für den Kreml jetzt zentral so schnell wie möglich die Kontrolle zurückzugewinnen und mit der Nationalgarde hat Putin die Truppen dafür. Handelt er nicht schnell, kann er weiter die Kontrolle verlieren und Teile der Sicherheitsorgane könnten zu Wagner überlaufen. Im Moment scheinen diese jedoch noch loyal zu sein und ich sehe nicht, dass Putin die Kontrolle über die Sicherheitsorgane verloren hat.