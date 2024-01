Aufstand in Argentinien Auch ein Generalstreik kann Milei nicht stoppen

Allerdings enthält sein Omnibus-Paket noch einen strittigen Punkt, nämlich die Bevollmächtigung der Regierung, mittels eines „Notstandsdekrets“, in den kommenden zwei Jahren das Land durch die Exekutive ohne entsprechende Gesetzgebungsverfahren regieren zu können. Zurecht befürchten nicht wenige, dass der radikalen Rechten hier Möglichkeiten offeriert werden, die der Demokratie Argentiniens bleibenden Schaden zufügen könnten. Denn Javier Milei ist, anders als von ihm behauptet, nicht nur ein Libertärer, sondern auch ein extremer Konservativer: So will er das Recht auf Abtreibung abschaffen und die Ehe für alle verunmöglichen. Ein echter Wirtschaftslibertärer würde sich hier für nicht zuständig erklären. In Analogie zu den Republikanern in den Vereinigten Staaten hält Milei auch den Klimawandel für Humbug und spricht sich offen für das Recht aus, die Flüsse des Landes verschmutzen zu dürfen.



„Der Protest heute war kein unmittelbarer Erfolg“, sagt Gabriel Patricio aus der etwa drei Stunden nördlich von Buenos Aires gelegenen Stadt Rosario, „aber er zeigt, dass es einen großen Teil der Gesellschaft gibt, der gegen die Reformen ist und bereit ist, sich Gehör zu verschaffen.“ Dieser Protest sei wichtiger denn je, so der 20-Jährige, der dem Präsidenten eine autoritäre Einstellung attestiert. „Auch wenn Milei die Wahl gewonnen hat, leben wir doch noch in einer Demokratie. Er kann nicht einfach alles tun, was er will, sondern muss sich im Einklang mit den demokratischen Regeln verhalten.“