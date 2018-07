Auftritt nach WM-Finale: Kolinda Grabar-Kitarovi – Kroatiens gefeierte Präsidentin

Doch wie ist die Position der Staatspräsidentin im eigenen Land? Grabar-Kitarovic, 50, ist vom Volk gewählt, gehört der Regierungspartei HDZ an – hat aber nur repräsentative Aufgaben. In der Regierung sorgt es für Unmut, dass sie sich immer wieder in aktuelle politische Fragen einmischt. Trotzdem präsentiert sie sich gerne als Mutter der Nation.