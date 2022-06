Auktion: „Wollen ihnen ihre Zukunft zurückgeben“ – Russischer Nobelpreisträger versteigert Medaille zugunsten ukrainischer Kinder

Die Friedensnobelpreismedaille des russischen Journalisten Dmitri Muratow hat bei einer Auktion 103,5 Millionen Dollar (rund 98,5 Millionen Euro) erzielt und damit alle bisherigen Rekorde in den Schatten gestellt. Der Erlös aus der Versteigerung in New York vom Montagabend (Ortszeit) soll ukrainischen Kindern zugute kommen, die durch Russlands Angriffskrieg in die Flucht getrieben worden sind. Muratow hatte bereits angekündigt, für einen guten Zweck auch sein Nobelpreisgeld von umgerechnet mehr als 470.000 Euro zu spenden.