Aus gesundheitlichen Gründen Japans Ministerpräsident Abe kündigt Rücktritt an

Zuletzt hatte es zunehmend Spekulationen über die Gesundheit des japanischen Regierungschefs Shinzo Abe gegeben, nachdem er sich zweimal zur Behandlung ins Krankenhaus hatte begeben müssen. Nun hat der Ministerpräsident seinen Rücktritt angekündigt und will bis zur Ernennung eines Nachfolgers im Amt bleiben. Er habe sich dazu entschlossen, weil sich sein Gesundheitszustand Mitte Juli verschlechtert habe, sagte der liberaldemokratische Politiker am Freitag in Tokio.