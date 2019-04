Aus wirtschaftlicher Not Immer mehr Argentinier zieht es nach Europa

Ruiz hat sich wirklich bemüht, in Argentinien klarzukommen. Er studierte Gastronomie und war als Manager eines Cafés in Buenos Aires angestellt. Aber was er verdiente, reichte trotz zahlreicher Überstunden nicht, wenigstens ein bisschen Geld zur Seite zu legen. So hatte er vor seinem Abflug nach Dublin monatelang bei seiner Mutter gelebt, um Miete zu sparen. Aber eine Dauerlösung war das freilich nicht – und die hofft er nun in Irland zu finden.