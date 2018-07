Auseinandersetzungen in Nicaragua: Menschenrechtler sprechen von mehr als 300 Gewaltopfern in Nicaragua - SOS-Kinderdorf evakuiert

Wegen schwerer Ausschreitungen in der unmittelbaren Umgebung eines SOS-Kinderdorfs evakuierte die Hilfsorganisation eine Einrichtung in Juigalpa im Zentrum des Landes. Alle 38 Kinder sowie die Mitarbeiter seien in eine sichere Unterkunft gebracht worden, teilte Benito Rivas, Leiter der SOS-Kinderdörfer in Nicaragua, am Mittwoch mit. Die Gewalt habe die Kinder verstört, einige müssten psychologisch betreut werden. „Was in unserem Land passiert, ist eine Tragödie.“