Ausländische Firmen: Konzerne investieren weniger in den USA

Seit dem Amtsantritt von Präsident Donald Trump verzichten immer mehr ausländische Unternehmen nach US-Sicherheitsprüfungen auf Geschäfte in den Vereinigten Staaten. Die US-Kommission für ausländische Investitionen (CFIUS) gab am Freitag eine Quote von elf Prozent für das Jahr 2018 und etwa 14 Prozent für 2017 bekannt. Sie untersteht dem Finanzministerium und überprüft Fusionen und Aktienkäufe, um sicherzustellen, dass diese nicht die nationale Sicherheit der USA beeinträchtigen.