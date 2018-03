Ausländische Investoren verärgert: „Land der vergebenen Chancen“ – Daimler-Manager kritisiert Indien

Analysten warnen zudem vor dem wachsenden Haushaltsdefizit in Indien. Im Jahr vor der landesweiten Wahl liegen Ausgabenprogramme dennoch in Modis Fokus. Der aktuelle Anstieg des Wirtschaftswachstums sei unter anderem durch steigende Staatsausgaben zu erklären, kommentierte Shilan Shah, Volkswirt bei dem Analysehaus Capital Economics. Diese seien in erster Linie anlässlich der Regionalwahl in Modis Heimatstaat Gujarat erfolgt.