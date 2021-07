Nach offiziellen Angaben ging die Zahl der Neuinfektionen in der Türkei zuletzt stark zurück. Mitte April lag sie mitunter noch bei mehr als 60.000 am Tag, nun zwischen 5000 und 6000. Bisher wurden rund 40 Prozent der Bevölkerung mindestens einmal geimpft. Am 1. Juli wurden die Covid-19-Beschränkungen in der Türkei deshalb weitgehend aufgehoben. Restaurants, Cafés und andere Gast-Einrichtungen sind geöffnet. Eine Ausgangsperre gibt es nicht mehr – weder für Touristen noch für Einheimische. In der Öffentlichkeit gilt aber weiterhin Maskenpflicht.



Wer aus Deutschland in die Türkei reisen will, braucht einen negativen Corona-Schnell- oder PCR-Test. Geimpfte und Genesene können mit entsprechendem Nachweis einreisen. Bei der Rückkehr nach Deutschland ist keine Quarantäne nötig.