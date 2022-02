Auslandssender: Deutscher Welle droht auch Ärger in der Türkei: Aufsicht fordert Lizenz

Nach dem Sendeverbot in Russland droht der Deutschen Welle nun auch Ärger in der Türkei. Die türkische Aufsichtsbehörde für den Rundfunk (RTÜK) hat drei internationalen Medienhäusern eine Frist von 72 Stunden gesetzt, um eine Betriebslizenz für ihre türkischsprachigen Websites zu erhalten, teilte RTÜK-Vorstandsmitglied Ilhan Tasci am Mittwoch auf Twitter mit.