Auslieferungsgesetz: Demonstranten beenden Blockade in Hongkong

HongkongDemonstranten in Hongkong haben in der Nacht zum Samstag ihre Blockade der Polizeizentrale beendet. Sie zogen friedlich, aber enttäuscht darüber ab, dass Regierungschefin Carrie Lam ihren Forderungen nach formellem Stopp des umstrittenen Gesetzvorhabens zur Auslieferung Verdächtiger an China nicht nachgekommen ist. Auch auf die geforderte Entschuldigung der Polizei für teilweise hartes Vorgehen gegen Teilnehmer der Massendemonstrationen der vergangenen zwei Wochen warteten sie vergebens.