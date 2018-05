Ausnahme von Strafzöllen: Ross spricht von letzter Schonfrist für EU-Firmen

US-Präsident Donald Trump hatte am Montagabend kurz vor Ablauf einer selbst gesteckten Frist entschieden, die EU einen weiteren Monat von Schutzzöllen auf Stahl und Aluminium auszunehmen. In der Wirtschaft löste er damit dennoch Kritik aus. Trump sorge für große Unsicherheit, hieß es bei zahlreichen Verbänden in Deutschland. Ähnlich äußerte sich die EU-Kommission. Viele Unternehmen - auch in den USA - befürchten einen Handelskrieg, falls die Zölle tatsächlich erhoben werden.