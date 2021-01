Ausschreitungen in Washington: Donald Trump setzt die Stabilität der USA aufs Spiel

Es sind Warnungen, die angesichts der Bilder vom Mittwoch ernst genommen werden müssen. Konservative Ökonomen halten die Gefahr für den Wirtschaftsstandort USA dennoch für überschaubar. Angesichts der parteiübergreifenden Verurteilung der Vorgänge würden die Ausschreitungen wohl eher als „schreckliche Abweichung“ gesehen denn als Beleg für „systematische Anarchie in der amerikanischen Gesellschaft“, schreibt Harvey S. Rosen, Chef des Council of Economic Advisers unter George W. Bush, in einer E-Mail. Und auch Thomas Duesterberg, Senior Fellow am konservativen Hudson Institute und unter George H.W. Bush Assistant Secretary im Handelsministerium, erwartet „keine langfristigen Auswirkungen auf die US-Wirtschaft“. Das amerikanische System sei „belastbar und wird überleben“, schreibt er.