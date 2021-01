Ausschreitungen in Washington: Pelosi kritisiert Kapitolpolizei scharf – zwei Ministerinnen reichen Rücktritt ein

In dem Tumult gab es zunächst vier Tote. Am Donnerstag starb ein verletzter Polizist. Mehr als 90 Menschen wurden von der Polizei in Washington D.C. festgenommen, weitere Festnahmen galten als wahrscheinlich. Unter dem Druck führender Abgeordneten traten Polizeichef Steven Sund und die für Ordnung in Senat und Repräsentantenhaus zuständigen Beamten Michael Stenger und Paul Irving zurück.