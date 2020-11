Außenhandel: Altmaier will Handelskonflikte entschärfen – Neue Strafzölle gegen USA möglich

Am Montag beraten unter deutscher Leitung die EU-Handelsminister per Videokonferenz. „Protektionistische Tendenzen und Handelskonflikte haben in den letzten Jahren in der internationalen Handelspolitik leider zugenommen“, so Altmaier. „Die aktuelle Coronakrise macht aber deutlich, dass wir offene Märkte und funktionierende Lieferketten brauchen.“