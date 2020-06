Außenhandel BDI drängt auf Investitionsabkommen mit China noch in diesem Jahr

Die in China engagierten deutschen und europäischen Unternehmen dringen auf ein umfassendes Investitionsabkommen zwischen der EU und Peking noch in diesem Jahr. Der Präsident des Bundesverbandes der Deutschen Industrie (BDI), Dieter Kempf, sagte der Deutschen Presse-Agentur, an erster Stelle stünden deutliche Verbesserungen beim Marktzugang sowie faire Bedingungen für den Wettbewerb mit chinesischen Staatsunternehmen. Die Brüsseler Kommission mache im Verbund mit den Mitgliedsstaaten inzwischen zurecht „deutlich mehr Druck auf Peking, den Markt schneller zu öffnen“.