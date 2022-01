Außenhandel: BDI: Nur wenige Brexit-bedingte Lieferkettenprobleme

Die deutsche Industrie hat sich nach Einschätzung des Branchenverbands BDI an den britischen EU-Austritt vor zwei Jahren angepasst. „Brexit-bedingte Lieferkettenprobleme halten sich in Grenzen“, sagte BDI-Hauptgeschäftsführer Joachim Lang am Montag. Grund sei vor allem die Umorientierung auf andere Beschaffungs- und Absatzmärkte.“