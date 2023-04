Außenhandel: China will Exporte in Industrieländer stabilisieren

China will seinen Außenhandel nach einem schwachen Jahresauftakt stabilisieren. Dabei müssten „alle Möglichkeiten ausgeschöpft werden“, um die Exporte in die Industrieländer wieder in Schwung zu bringen, sagte Ministerpräsident Li Qiang am Freitag. Die Folgen der weltweiten Konjunkturabkühlung auf die heimische Wirtschaft blieben ein zentrales Anliegen seiner Regierung. Im Januar/Februar waren die chinesischen Ausfuhren im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 6,8 Prozent gefallen, während die Importe sogar um 10,2 Prozent abnahmen.