Außenhandel: USA verlängern Zollvergünstigung für EU-Stahl um zwei Jahre

In der deutschen Wirtschaft wächst die Sorge vor einer erneuten Wahl von Trump zum US-Präsidenten im kommenden Jahr. Trump werden in Umfragen gute Chancen eingeräumt, Biden bei der Wahl im Herbst 2024 abzulösen. In diesem Fall sieht der Bundesverband Großhandel, Außenhandel, Dienstleistungen (BGA) schwere Zeiten auf Deutschland und Europa in der Handelspolitik zukommen.