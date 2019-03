Außenhandel: Zoll braucht nach einem Brexit deutlich mehr Personal

Aus Drittländern kommen am DHL-Frachtdrehkreuz derzeit rund 42.000 Sendungen pro Woche an. Das könnte sich Ende März von einem auf den anderen Tag ändern: Tritt Großbritannien ohne Übergangsabkommen am 29. März aus der Europäischen Union aus, wird es ab dem 30. März zu einem Drittland. Auf die Mitarbeiter am DHL-Hub kämen dann voraussichtlich 18.000 zusätzliche Zollanmeldungen pro Woche zu - eine Steigerung um rund 43 Prozent.