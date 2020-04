Außenhandelskammer Deutsche Firmen in Japan: „Trotz Einbruchs keine Panik“

Herr Schürmann, was sind die herausstechenden Ergebnisse Ihrer Blitzumfrage, die zwischen Montag und Mittwoch dieser Woche stattfand?

Bei unserer ersten Umfrage Mitte Februar waren die Unternehmen besonders mit Störungen der Lieferkette beschäftigt, weil damals das Coronavirus die Produktion in China beeinträchtigte. Anderthalb Monate später gibt es in Japan weiterhin relativ wenige Einschränkungen des wirtschaftlichen Alltags, aber dafür leiden die Unternehmen wegen ihrer Vernetzung mit dem Ausland unter den Rückwirkungen der Pandemieabwehr in Europa und nun in den USA. 55 Prozent der Befragten gaben an, ihr Umsatz sei bereits gesunken, und 52 Prozent berichteten von einer negativen Auswirkung auf Geschäfts- und Investitionsentscheidungen.