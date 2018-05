Außenminister-Treffen: Maas reist zu Gesprächen über Syrien und Ostukraine nach Russland

Auch Wirtschaftsminister Peter Altmaier reist diese Woche nach Russland und in die Ukraine, und zwar am Sonntag und Montag nach Kiew und Moskau. Der CDU-Politiker will dort mit seinen Kollegen über energie- und wirtschaftspolitische Fragen sprechen. Außerdem bereitet er das am 18. Mai geplante Spitzentreffen von Kanzlerin Angela Merkel und Präsidenten Wladimir Putin in Sotschi vor.