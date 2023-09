Außenministerin Baerbock zum vierten Mal seit Kriegsbeginn in der Ukraine

11. September 2023 | Quelle: dpa

Annalena Baerbock ist mit dem Zug in der ukrainischen Hauptstadt Kiew eingetroffen. Bild: Bild: dpa

Außenministerin Annalena Baerbock besucht zum vierten Mal seit Beginn des russischen Angriffskrieges im Februar 2022 die Ukraine. Die Grünen-Politikerin traf am Morgen zu einem aus Sicherheitsgründen zunächst geheim gehaltenen Besuch in der Hauptstadt Kiew ein. Eine Woche vor der UN-Vollversammlung in New York dürfte der Besuch auch als Zeichen der Solidarität gedacht sein.