Außenministerium: US-Regierung erklären vier große chinesische Medien zu Auslandsvertretungen

Die US-Regierung geht gegen das chinesische Staatsfernsehen und weitere Medien der Volksrepublik im Land vor. Büros des Senders CCTV, der „Volkszeitung“, der „Global Times“ und der staatlichen Nachrichtenagentur China News service seien Sprachrohre der Kommunistischen Partei und würden deshalb zu „ausländischen Vertretungen“ erklärt, teilte das Außenministerium in Washington am Montag mit. Sie würden aufgefordert, Listen sämtlicher Mitarbeiter und Immobilien in den USA vorzulegen.