Außenpolitik Antrittsbesuch in China: Xi Jinping empfängt Scholz

04. November 2022 | Quelle: dpa

Chinas Präsident Xi Jinping (r) empfängt Bundeskanzler Olaf Scholz. Bild: Bild: dpa

Bei seinem ersten Besuch als Kanzler in China ist Olaf Scholz vom chinesischen Staats- und Parteichef Xi Jinping empfangen worden. Bei den heutigen Gesprächen in der Großen Halle des Volkes in Peking soll es vor allem um die bilateralen Beziehungen, die geopolitischen Umwälzungen durch den Ukraine-Krieg und die Spannungen um Taiwan gehen. Scholz ist der erste westliche Regierungschef, der Xi Jinping nach dessen Wiederwahl zum Parteichef trifft.