Außenpolitik Baerbock besucht Nato-Anwärter Finnland und Schweden

13. Februar 2023 | Quelle: dpa

Bundesaußenministerin Annalena Baerbock (Grüne) reist heute nach Skandinavien. Bild: Bild: dpa

Außenministerin Annalena Baerbock (Grüne) reist an diesem Montag zu einem zweitägigen Besuch nach Finnland und Schweden. Dabei dürfte es vor allem um die geplante Aufnahme beider Länder in die Nato gehen, aber auch um die Hilfe für die von Russland angegriffene Ukraine. In der finnischen Hauptstadt Helsinki ist ein Gespräch mit Außenminister Pekka Haavisto geplant sowie der Besuch einer unterirdischen Zivilschutzanlage. Am Dienstag geht es weiter in die schwedische Hauptstadt Stockholm.