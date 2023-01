Hinter dem Anliegen, rasch für die EU Gesicht in Äthiopien zu zeigen, dürften auch verstärkte chinesische Bemühungen um Einfluss in dem Land stecken. Erst am Dienstag war Chinas neuer Außenminister Qin Gang auf seiner ersten Auslandsreise zu Besuch in Addis Abeba. China will sich am Wiederaufbauprozess im Land beteiligen.