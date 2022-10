Außenpolitik: Nordkorea nennt Raketentests Verteidigung gegen US-Drohungen

Die USA und Südkorea hatten am Freitag ein gemeinsames Seemanöver abgehalten, an denen auch ein amerikanischer Flugzeugträger beteiligt war. Die USS Ronald Reagan sowie begleitende Kriegsschiffe waren als Reaktion auf Nordkoreas Raketenstart Richtung Japan vom Dienstag verlegt worden. Es war das erste Mal seit knapp fünf Jahren, dass eine nordkoreanische Rakete über die japanische Inselgruppe geflogen war. Die Verlegung der Kriegsschiffe stellt eine der schärfsten Reaktionen der Verbündeten seit 2017 auf einen nordkoreanischen Waffentest dar. Insgesamt hat Nordkorea in den vergangenen 12 Tagen sechs Raketentests durchgeführt.